Als im Februar 2013 die Brandmeldeanlage im Seniorenheim der Diakoniestation an der Kesselstraße in Enger auslöste, war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei dem Brand wurde ein Bewohner schwer verletzt, er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Es könne schließlich immer um Menschenleben gehen, meint der 57-Jährige. Selbst wenn dieselbe automatische Brandmeldeanlage (BMA) sich das dritte Mal in einer Nacht meldet, geht’s los.

Immer Ernstfall denkbar

Mit entsprechenden Geräten sind vor allem Firmen, aber auch Supermärkte, Krankenhäuser oder Seniorenheime ausgestattet. Löst eine BMA aus, schlägt der Alarm direkt in der Kreisleitstelle in Eilshausen auf. »Für jedes Objekt ist hinterlegt, welche Einheiten dann ausrücken. Entsprechend erfolgt die Alarmierung«, sagt Rogowski.

Er kann sich noch gut an einen Einsatz im Februar 2013 im Seniorenheim der Diakoniestation an der Kesselstraße erinnern. »Man muss zwar immer damit rechnen, dass wirklich ein Ernstfall vorliegt, aber man denkt dennoch: Ist wahrscheinlich ein Fehlalarm der BMA.«

Brand im Seniorenheim

Als Rogowski und sein Team an einem kalten Nachmittag das Seniorenheim erreichen, ist schnell klar: ein Notfall! Schon von Weiten sieht er den Rauch. »Ein Brand im Seniorenheim oder Krankenhaus, wo einige Menschen bettlägerig sind und sich nicht selber ins Freie retten können, ist immer eine heikle Angelegenheit«, so der Feuerwehrchef. An dem Tag im Februar 2013 hatte sich der Bewohner zwar noch bis zur Tür geschleppt, konnte den Raum aber nicht eigenständig verlassen. Er wurde von der Feuerwehr gerettet. Mit schweren Verletzungen flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Michael Rogowski ist Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Enger. Foto: Weege Michael Rogowski ist Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Enger. Foto: Weege

Doch wie kommt es immer wieder zu Fehlarmen? Das seien nicht ausschließlich technische Defekte. »Durch Wasserdampf, Staubentwicklung oder Bauarbeiten können sie ausgelöst werden«, erklärt Rogowski. Die Betreiber müssen die Brandmeldeanlagen regelmäßig von Fachfirmen warten lassen. Schlägt ein Gerät dennoch wiederholt Fehlalarm, kann dies Kosten verursachen. »Rücken wir aus, ist der erste Einsatz kostenfrei. Danach muss das Unternehmen nach der Gebührenordnung der Stadt zahlen. Wie viel, das hängt davon ab, mit welchem Aufgebot wir ausgerückt sind«, so der Engeraner. Er gibt entsprechende Informationen an die Stadtverwaltung weiter, diese rechnet dann ab.

BMA-Fehlalarme angestiegen

Insgesamt ist die Zahl der BMA-Fehlalarme angestiegen. Waren es 2016 noch 25, kamen im Folgejahr 34 und 2018 dann 36 zusammen. »Ich denke, dass wir 2019 auch etwa um diesen Dreh liegen«, schätzt der Feuerwehrchef. Es gäbe allerdings nicht mehr Fehler bei den einzelnen Anlagen. Immer mehr Firmen seien inzwischen mit den BMA ausgestattet. Das erkläre den Anstieg. Trotz der Einsätze ist er überzeugt: »Brandmeldeanlagen sind sinnvoll und wichtig.«

Hochachtung vor Kollegen

Er habe Hochachtung vor seinen Leuten. Sie ständen immer parat, auch wenn es das dritte Mal in einer Nacht sei. Denn auch so etwas komme durchaus vor. »In einem Fall wurde nach dem dritten Auslösen der betroffene Teil der Anlage ausgeschaltet«, berichtet Michael Rogowski. Er hat die Erfahrung gemacht, dass es den Firmen meist unangenehm sei, wenn die Feuerwehr für einen Fehlalarm ausrücken musste.

Übrigens: Laut Leitstelle erfolgen im Kreis Herford inzwischen 41 Prozent aller Meldungen über automatische Brandmeldeanlagen, den Rest bilden Anrufe von Bürgern.