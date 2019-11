Martin Schönbeck engagiert sich seit den 90-er Jahren in der evangelischen Kirchengemeinde Spenge. Der Presbyter ist auch Lektor, unter anderem in der Martinskirche. Er hofft, dass noch mehr Gemeindeglieder als Presbyter kandidieren. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

»Gemeinde funktioniert nur, wenn viele mitmachen«, ist seine Überzeugung. Am Mittwochabend haben sich in der Gemeindeversammlung in Spenge neben Schönbeck zwölf weitere Mitglieder zur Kandidatur bereit erklärt. Wie Pfarrerin Elke Berg erläutert, sind in Spenge insgesamt zwölf Stellen zu besetzen. Die Gemeinde besteht aus den Bezirken Spenge-Mitte mit Lenzinghausen, Hücker-Aschen und Wallenbrück.

Bis Freitag, 29. November, haben Interessierte die Möglichkeit, sich aufstellen zu lassen. »Melden können sie sich im Gemeindebüro, bei den Pastören oder den Presbytern«, sagt Schönbeck. Kandidaten müssen 18 Jahre alt und konfirmiert sein sowie mindestens fünf Unterstützer haben.

Die Aufgaben

Welche Aufgaben erwartet sie? »Das Presbyterium leitet gemeinsam mit den Pfarrern die Gemeinde, kümmert sich um die Verwaltung, um Finanzen und Gebäude, aber auch um die Gestaltung der Gottesdienste«, erläutert er. Einmal im Monat findet eine Presbyteriumssitzung statt. Hinzu kommt eine Sitzung des Bezirksausschusses im Heimatbezirk. Zudem können sich die Mitglieder in Ausschüsse wählen lassen.

Der 62-Jährige ist auch Kirchmeister der Gemeinde. Das heißt, er kümmert sich um Finanzen und Gebäude. Er ist Mitglied im Bauausschuss und als Synodaler auch im Finanzausschuss des Kirchenkreises tätig. »Das kostet natürlich Zeit, aber es gibt mir eben auch die Gelegenheit mitzugestalten und der Gemeinde etwas zurückzugeben«, sagt Schönbeck. Hier erlebe er Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung.

Die Wahl in Enger

Während es in Spenge nach aktuellem Stand zu einer Wahl kommt, da mehr als zwölf Kandidaten sich gemeldet haben, ist das in Enger noch ungewiss. »Wir brauchen insgesamt 20 Presbyter, sieben in Enger-Mitte, vier in Steinbeck/Besenkamp/Herringhauser Holz, fünf in Westerenger/Dreyen und vier in Oldinghausen/Pödinghausen«, zählt Pfarrer Eckardt Koch auf. Derzeit gebe es 18 Kandidaten.

In Enger-Mitte fehlten noch zwei, damit das Presbyterium vollzählig besetzt werden kann. »Lassen sich mehr als 20 Gemeindemitglieder aufstellen, kommt es zu einer echten Wahl, was natürlich wünschenswert wäre«, erläutert Koch. Anderenfalls gelten die 20 Vorgeschlagenen als gewählt.

Eine Bereicherung

Zwölf Jahre lang – drei Wahlperioden – hat Presbyterin Angelika Koch sich in dem Leitungsgremium engagiert. Die Westerengeranerin freut sich, nun ihr Amt in jüngere Hände legen zu können. »In unserem Bezirk hat der Generationenwechsel geklappt«, erzählt die 68-Jährige, die weiter im Bezirksausschuss tätig sein wird.

Ihre Motivation war damals, mitzuhelfen, dass die Gemeinde lebendig bleibt. Und sie hat es nicht bereut: »Ich kann alle ermutigen, sich wählen zu lassen«, betont sie. »Natürlich muss man sich einarbeiten, aber dann macht es viel Freude mitzugestalten«, sagt sie. »Ich habe viele Freundschaften geschlossen. Das Presbyterium ist eine tolle Gemeinschaft. Die Zeit dort war eine Bereicherung – auch für meinen Glauben.«

Kommentar

Menschen zu finden, die sich in der Freizeit engagieren und Verantwortung übernehmen, ist nicht einfach. Ob Vereine oder Kirchen: Alle stehen vor derselben Herausforderung, wenn es darum geht, Führungspositionen zu besetzen. Dabei weiß eigentlich jeder, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für das Gemeinwesen ist. Und mitreden will doch eigentlich auch jeder.

Im Presbyterium haben Protestanten die Möglichkeit dazu. Hier können sie vor Ort etwas bewirken. Sie können dazu beitragen, dass ihre Kirche nicht als verstaubter Verein, sondern als lebendige Gemeinschaft wahrgenommen wird, die sich füreinander und für die Nächsten einsetzt. Diese Chance sollten sie nutzen.Ruth Matthes