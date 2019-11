Von Daniela Dembert

Den für ein italienisches Spezialitätenlokal unüblichen Name haben die Inhaber damals von ihren Vorgängern übernommen. »Aus Gründen der Identität«, wie Christiane Fleer erklärt. Denn bevor die Gaststätte zu einem in der Region bekannten Anlaufpunkt für Liebhaber der sardischen Küche wurde, war sie eine echte Dorfkneipe mit Spielautomaten und Sparfächern, zumeist besucht von Mitarbeitern der Kalksandsteinwerke.

Die ersten Wochen

»Anfangs«, erzählt Gianni Loriga, »waren die Menschen sehr skeptisch«. Seine Frau und er hätten beschlossen, Änderungen behutsam vorzunehmen. »Die Nachbarschaft kam zum Knobeln und Kartenspielen hierher und wollte am Sonntag einen Frühshoppen«, blickt er zurück. In den ersten Wochen habe er sonntagmorgens für eine Handvoll Gäste geöffnet. »Samstags ist es natürlich immer spät geworden und ich stand am nächsten Morgen mit halb geschlossenen Augen hinter dem Tresen«, blickt der 64-Jährige schmunzelnd zurück. Auch das Essen sei so eine Sache gewesen. Die Experimentierfreude hätten sie ihren Gästen vorsichtig anerziehen müssen.

Von 15 Plätzen hat sich das Restaurant mittlerweile auf 110 vergrößert. »Wir bauen, renovieren und verschönern eigentlich ständig«, sagt Gianni. Um 110 Gäste zu bewirten, ist nahezu die ganze Familie eingestiegen.

Familienunternehmen

Tochter Gianna (40) aus erster Ehe arbeitet im Service. Sohn Gianluca (25), der vor einem Jahr in der Koch-Show »The Taste« zu sehen war, hat etwas gebraucht, um seine Berufung zu finden. Nach einigem Hin und Her habe er sich für eine Kochausbildung im Elsbach-Restaurant entschieden. Dort sei ihm klar geworden: »Was man macht, muss man mit Leidenschaft tun.« Das tröste auch über die unchristlichen Arbeitszeiten hinweg.

Mittlerweile ist seine Lebensgefährtin Inga Klassen als stellvertretende Managerin und Servicekraft eingestiegen. Sohn Alessio, der ebenfalls schon TV-Luft geschnuppert hat, allerdings – ganz der Vater – als Sangestalent und nicht als Küchenvirtuose, kümmert sich um Veranstaltungen und das Marketing. Der jüngste Spross, Alessandro (21), hilft in der Küche und kümmert sich um Web-Design und Marketing. »Das macht uns glücklich, weil jetzt klar ist, dass alles, was wir aufgebaut haben, Bestand haben wird«, betont Christiane Fleer.

Kontakt zu Gästen

Ausruhen will sich die Familie auf dem Erfolg der zweieinhalb Jahrzehnte nicht. Ungefähr genauso wichtig wie eine frische und abwechslungsreiche Küche ist der Familie der Kontakt zu den Gästen. »Viele kennen unsere Kinder schon seit sie noch klein waren, haben in verschiedenen Lebenslagen mit uns mitgefiebert und umgekehrt wir mit ihnen«, erzählt die Chefin. Samstagabend wird nicht gefiebert, sondern gefeiert.