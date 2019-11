Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf dem Westfalenring am Samstagmorgen in Enger verletzt worden. Foto: Christian Müller

Enger/Bünde/Lübbecke (WB/cm). Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf dem Westfalenring am Samstagmorgen in Enger verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet eine Autofahrer in den Gegenverkehr. Der Westfalenring wurde vollgesperrt.