Enger (WB). »Jetzt erst recht!« Unter diesem Motto rufen die Fridays for Future Enger zum nächsten Globalen Klimaaktionstag am 29. November auf. Um 11.45 Uhr startet am Freitag eine Klimademo auf dem Marktplatz Bünde.

Die Engeraner werden mit einem gesponserten Bus zur Demo nach Bünde fahren. Der Bus fährt um 11 Uhr an der Stadtbücherei Enger ab. Die Rückfahrt ist gegen 14.30 Uhr geplant. Wer im Bus mitfahren möchte, kann sich per E-Mail unter fff.enger@posteo.de anmelden.

Stadträte sollen Taten folgen lassen

Die Fridays for Future möchten an diesem Tag darauf aufmerksam machen, dass auch die Stadträte von Bünde und Enger ihren Anteil an der Bewältigung der Klimakrise zu tragen haben und dass sie ihren Beschlüssen (Klimanotstand / Klimanotfall) nun endlich wirksame Taten folgen lassen müssen. »Wir Fridays for Future Enger unterstützen aus diesem Grund gemeinsam mit unseren Parents for Future Enger die Jugendlichen der Ortsgruppe Bünde, die im September hier in Enger bei der großen Klimademo mit uns demonstriert haben«, sagt Hannah Bultmann von den Engeraner Fridays.

Am 20. September demonstrierten 1,4 Millionen Menschen auf Deutschlands Straßen für umgehende und wirksame Maßnahmen, um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. Auch in Enger gingen dafür etwa 700 Menschen auf die Straßen.