Von Daniela Dembert

Enger (WB). An einem Freitagabend rechnen bis die Augen zufallen? Aber gern! Gut 40 Schüler des Widukind-Gymnasiums haben von Freitag auf Samstag die »Langen Nacht der Mathematik« erlebt.

Erstmalig hat sich die Bildungseinrichtung an dem bundesweiten Wettbewerb beteiligt, an dem insgesamt 19.400 Schüler der Jahrgänge fünf bis neun teilgenommen haben.

Das Treffen ist bereits für 16 Uhr angesetzt, obwohl die ersten Aufgaben erst um 18 Uhr zentral freigeschaltet wurden.

Klassenräume werden zu Schlafsälen

»Die Schüler haben sich erst mal häuslich eingerichtet«, berichtet Kirsten Biedermann, Mathelehrer und Initiator der Wettbewerbsteilnahme am WGE. Mit Luftmatratzen und Bettzeug haben sie mehrere Klassenräume okkupiert und zu Schlafsälen umfunktioniert. Einen eigenen Raum erhält das von den Kindern selbst zusammengestellte und von der Andreas-Mohn-Stiftung erweiterte, opulente Buffett.

Die Zahl der teilnehmenden Mädchen zu der der Jungs hält sich die Waage. Eine der mathebegeisterten Schülerinnen ist Jule Hannah Tappe. Als Neuntklässlerin rechnet sie nicht nur selbst beim Wettbewerb mit, sie unterstützt die Lehrer Kirsten Biedermann und Jan-Momme Schwedler auch bei der Betreuung der jüngeren Schüler. »Mir macht das einfach Spaß. Ich finde Mathematik toll, weil sie logisch ist und Sinn macht. Da opfere ich gern mal einen Freitagabend«, sagt die 14-Jährige.

Zeitstrafe für falsche Aufgabe

Wer an der Mathenacht teilnehmen möchte, müsse kein Genie sein, betont Schwedler. Viele Knobelaufgaben seien dabei. »Allerdings werden die Aufgaben gegen Ende, in der dritten Runde echt knackig.« Für die ersten beiden Runden sieht Jule es gelassen: »Bei den Rätselaufgaben muss man einfach ein bisschen um die Ecke denken.« Löst ein Team eine Aufgabe, kann das Ergebnis, beziehungsweise die Antwort, online abgegeben werden und wird elektronisch kontrolliert. Ist das Ergebnis falsch, gibt es für alle Gruppen gleicher Alterskategorie eine Zeitstrafe. »Die Gruppen tun also gut daran, sich untereinander noch mal zu beraten, bevor die Lösungen abgegeben werden«, sagt Biedermann.

Gerechnet werden kann theoretisch die ganze Nacht, denn Wettbewerbsende ist erst für den Folgetag um 8 Uhr angesetzt. »Allerdings erreichen nicht alle Schülergruppen die dritte Runde«, räumt Jan-Momme Schwedler ein.

Das, findet Kirsten Biedermann, ist auch gar nicht so wichtig. Ihm geht es darum, Schüler für MINT-Fächer zu begeistern und durch Wettbewerbe und andere Ereignisse einen Anreiz und neuen Zugang zu den Naturwissenschaften zu schaffen. »Dafür nimmt man schon mal eine schlaflose Nacht in Kauf«, sagt er schmunzelnd.