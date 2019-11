Von Christina Bode

Eine umfangreiche Liste mit notwendigen Sanierungsmaßnahmen hatten die Kommunalpolitiker beim interfraktionellen Gespräch Mitte November abzuarbeiten. Die Verwaltung hatte darin die Objekte aufgeführt, die aus technischer Sicht am dringendsten saniert werden müssten. Weil für 2019 und 2020 ein Doppelhaushalt vorliegt, ist vorgesehen, bei der Auswahl der Maßnahmen das für beide Jahre zur Verfügung stehende Budget zu berücksichtigen. Der Ausschuss für Stadtplanung, Infrastruktur und Umwelt soll in seiner Sitzung am kommenden Montag, 2. Dezember, die geplanten Instandsetzungen und Erneuerungen beschließen.

Kleinbahntrasse

Knapp 145.000 Euro stehen für Fahrbahnsanierungen zur Verfügung. Nach der Bauwerkshauptprüfung dieses Jahres seien außerdem diverse Sanierungsarbeiten an Brücken zu erledigen, heißt es in der Ausschussvorlage. Hierunter falle auch die Brücke am Glösinghauser Weg.

Auch die stark frequentierte Kleinbahntrasse soll instandgesetzt werden. Hier ist vorgesehen, die Oberfläche zu ebnen, damit sie wieder gut befahren werden kann. Dazu könnten zwei Schichten Bitumenemulsion und Splitt aufgetragen werden. Alternativ – aber deutlich kostenintensiver – wäre eine Instandsetzung durch Fräsen der Fläche mit anschließender Asphaltierung. Diese Variante würde mindestens das zweieinhalbfache der »doppelten Oberflächenbehandlung« kosten, heißt es.

Brücke zur Maiwiese

Für Erneuerungen an den Fahrbahnen stehen 320.000 Euro zur Verfügung. Die größte Investition ist hierbei die Sanierung des Schlingwegs (62.000 Euro). 42.000 Euro werden in die Sanierung der Brücke Bielefelder Straße/Maiwiese investiert. Auf 300 Metern soll der Holunderweg saniert werden, ebenso der Parkstreifen an dieser Straße (27.000 Euro). Mit 39.000 Euro schlägt die Sanierung des Schnatwegs zu Buche, 35.000 Euro werden in die Westerengerstraße investiert. Ebenfalls 35.000 Euro soll die Sanierung der Schulstraße (200 Meter) kosten, 31.000 Euro werden in den Eichenweg investiert. Die kleinste Maßnahme ist mit 7.000 Euro die Sanierung der Dammstraße.

Die Arbeiten sollen nicht gleichzeitig ausgeschrieben werden, um im Fall einer nicht kalkulierbaren drastischen Kostensteigerung die Sanierung von Streckenabschnitten verschieben zu können, heißt es in der Ausschuss-Vorlage. Dies würde dann vor allem die größte Baumaßnahme am Schlingweg betreffen.