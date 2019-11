Sina Deppermann, Mutter der Grundschule Belke-Steinbeck/Besenkamp, bietet beim Adventsbummel Plätzchentüten, selbst gemachtes Kräutersalz und Geschenkanhänger zugunsten des Fördervereins an. Foto: Ruth Matthes

Enger (WB/rkl). Mit Schwung düst Joel Elias (10) den Schneehügel hinunter. In Enger darf wieder gerodelt werden: Der Adventsbummel rund um die Stiftskirche hat begonnen.

Traditionsgemäß stellen sich zahlreiche Ehrenamtliche in die Holzhütten, um für Vereine und Schulen Selbstgebackenes und -gebasteltes zu verkaufen. So auch Sina Deppermann, Mutter der Grundschule Belke-Steinbeck/Besenkamp. Plätzchentüten, selbst gemachtes Kräutersalz und Geschenkanhänger bietet sie neben Schmalzbrot, Nussecken und heißen Getränken zugunsten des Fördervereins an.

Verkaufsoffener Sonntag

Gleich neben dem Stand fiel am Freitagabend der Startschuss für das dreitägige Markttreiben. Bürgermeister Thomas Meyer, der Vorsitzende der Kaufmannschaft, Detlef Schultz, und die Vorsitzende des Kultur- und Verkehrsvereins, Daniela Dembert, begrüßten die Gäste. Meyer freute sich über das große bürgerschaftliche Engagement. Was hier angeboten werde, sei Hausmannskost, sagte Dembert: „Davon sollten Sie ganz viel genießen.“

Im Folgenden sorgten die Bläser der 6. Klassen der Realschule für adventliche Stimmung und eröffneten damit das Kulturprogramm, das bis Sonntagabend über die Bühne geht. Am Sonntag sind zudem die Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zeit und Gelegenheit genug also, um noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu erstehen oder wie Laura (3) eine Runde mit dem Karussell zu drehen.