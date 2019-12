Enger (WB/bo). Fußgänger sollen die Spenger Straße künftig sicherer überqueren können – zumindest wenn es nach der Grünen-Fraktion im Engeraner Stadtrat geht. Fraktionsvorsitzende Regina Schlüter-Ruff fordert in einem Antrag an den Ausschuss für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Soziales, in der Sitzung, die am Donnerstag, 5. Dezember, um 17.30 Uhr beginnt, über einen Fußgängerüberweg zu sprechen.