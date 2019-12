Klaus Bockermann (von links), Jürgen Tomann und Matthias Kühn von der Arbeitsgemeinschaft der Vereine in Westerenger laden zum Nikolausmarkt am kommenden Wochenende ein. Foto: Dembert

Von Daniela Dembert

Enger (WB). Manchmal braucht es einen Anlass, um das Alltagsgeschehen zu entschleunigen und die Nachbarschaft zusammenzuführen. In Westerenger trifft sich die Dorfgemeinschaft am kommenden Wochenende auf dem Kirchplatz an der Friedhofsallee, um gemeinsam besinnliche und gesellige Stunden beim 34. Nikolausmarkt zu verleben.