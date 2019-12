Schauspieler John Wesley Zielmann hat im Curzweyl Cabinett am Freitagabend die „Weihnachtserinnerungen” von Truman Capote gelesen. „Es treibt der Wind im Winterwalde” heißt das Programm, das Zielmann gemeinsam mit Cellist Sebastian Escobar Avaria für sein fünftes Gastspiel in Enger ausgearbeitet hat.

30 Früchtekuchen für fremde Menschen

30 Früchtekuchen sollen es werden, die Buddy und seine Freundin an Menschen verschicken, die sie nicht kennen, die es ihnen aber wert erscheinen. Das große Backen beginnt mit dem Zutateneinkauf, bei dem auch eine große Flasche Whisky nicht fehlen darf. Die Reste der Spirituose genehmigt sich das ungleiche Paar, um auf die vollbrachte Arbeit anzustoßen und erntet dafür vernichtende Schelte anderer.

„Ich bin selber ein großer Freund von Truman Capote. Diese Geschichte ist eine meiner liebsten”, gesteht John Wesley Zielmann. Warum dem so ist, dürfte sich jedem Besucher des ausverkauften Widukind-Museums erschlossen haben. Capotes Südstaatenerzählung ist schnörkellos und dabei voller Poesie. Sie fließt dahin, erzählt von Alltag, vom ganz Großen in den kleinen Dingen, berichtet von der Realität und davon, wie sie zuweilen wahrgenommen wird.

Welt eines Siebenjährigen

Zielmann nimmt seine Zuhörer mit in die infantile, ehrliche Welt eines Siebenjährigen und seiner in Geist und Seele jung gebliebenen Freundin, die doch so viel philosophischen Tiefgang in sich birgt. Lebhaft und pointiert gibt der Schauspieler der Wahrhaftigkeit dieser besonderen Freundschaft den rechten Ausdruck.

Untermalt werden die Szenen musikalisch von Sebastian Escobar Avaria, der es versteht, Stimmungen aufzugreifen, das Herz in ungezügeltem Tatendrang hüpfen zu lassen oder den Lebensabend der Freundin zu vertonen.

Kulinarisches aus dem Hause von Bülow

Der zweite Teil des Programms gestaltete sich – wenn man mal von den kritischen Betrachtungen Martin Walsers absieht – eher humorig. Auf den Tisch kommt Kulinarisches aus dem Hause von Bülow, Heinz Erhardt schaut kurz vorbei und Peter Roetscher liefert fünf Beweise, warum es den Weihnachtsmann nicht geben kann.

Bedenke man die Zahl der zu beliefernden Kunden, den daraus resultierenden Zeitfaktor und die anfallende Ladung, die auf dem Schlitten laste, ergebe sich eine derart enorme Schubkraft des himmlischen Gefährtes, dass man davon ausgehen muss, „wenn der Weihnachtsmann je Geschenke ausgetragen hat, dann hat er das mit Sicherheit nicht überlebt”, schließt Zielmann.

„Eine gelungene Mischung. Unterhält und regt zum Nachdenken an”, findet Besucherin Doris Vogt.