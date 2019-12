Von Christina Bode

Widukind-Museum

Im Widukind-Museum wird 2020 ein kleines Jubiläum gefeiert, kündigt Leiterin Regine Krull an. Seit zehn Jahren gibt es die Reihe Curzweyl Cabinett. „Die Veranstaltungsreihe in unserem Dachgeschoss war damals ein Experiment, das auch etwas Durchhaltevermögen brauchte, um sich zu etablieren“, blickt Krull zurück. Jetzt sei es kaum noch wegzudenken. Das Jubiläumsprogramm wird ein Wiedersehen mit Künstlern aus Klassik und Jazz. Den Anfang macht jedoch ein junges Ensemble für alte und neue Musik. „Cembaless“ gastiert zum ersten Mal im Widukind-Museum.

Der Internationale Museumstag am Sonntag, 17. Mai, beginnt diesmal mit einer musikalischen Matinee. Am Nachmittag gibt es das gewohnte Programm für Kinder. Rund um die Stiftskirche wird im nächsten Sommer wieder ein Museumsfest am Sonntag, 30. August, gefeiert, bei dem sich alles um das Thema „Helden“ dreht. Erstmals soll schon am Vorabend mit Poetry Slam, Kabarett und Musik auf das Fest eingestimmt werden.

Anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens plant die Werkarbeit-Gemeinschaft eine Ausstellung im Museum. Besucher können auch selber handwerklich tätig werden.

Zum Jahresabschluss hofft Krull wieder auf viele Aussteller, die sich am „Advent im Museum“ beteiligen. „In diesem Jahr hatten wir Angebote im gesamten Museum“, blickt sie auf das Adventsbummel-Wochenende zurück.

Kleinbahnmuseum

Tango, Rangierdiplom und Oldtimer dürfen im Kleinbahnmuseum nicht fehlen und sind auch für 2020 eingeplant. „Während einer Radtour können Teilnehmer die Kleinbahn zwischen Spenge und Enger erkunden“, kündigt Gerd Althoff, Vorsitzender des Museumsvereins, an. Auch ein Lichtbildervortrag beschäftigt sich mit dieser Teilstrecke.

Gespannt ist er außerdem auf die vielen neuen Autos, die Oldtimer-Besitzer immer wieder in diesen Ausstellungen präsentieren. Besonders gerne lädt Althoff zum Weinfest am Samstag, 26. September, ein, das durch seine gemütliche Atmosphäre besonderen Charme habe.

Gerbereimuseum

Weniger Programm als gewohnt bietet das Gerbereimuseum. „Wir wissen noch nicht, wann der Umbau der Lohgerberei startet. Darum haben wir uns mit den Planungen zurückgehalten“, sagt Angela Franke vom Förderverein. Da zur Galerie der Gerberei ein Durchbruch geplant ist, habe man auch dort auf Ausstellungen verzichtet. „Wir werden die aktuelle Ausstellung zum Thema Leder so lange wie möglich zeigen“, sagt sie. Sicher stattfinden wird die Lesung des Rumpelstilzchenprojekts am Freitag, 31. Januar, mit der sich Projektleiter Michael Hellwig in den Ruhestand verabschiedet.

Zum Tag des Museums sowie zum Tag des offenen Denkmals werden Führungen über die Baustelle angeboten. Für November ist ein Familienwochenende geplant, bei dem Kinder aus dem offenen Ganztag die Ergebnisse eines Projektes vorstellen. „Wir hoffen, dass das Museum nach dem Umbau belebt wird und sich viele Besucher das Ergebnis anschauen wollen“, sagt Franke.

Das Programmheft liegt in Engers öffentlichen Einrichtungen aus und wird in den umliegenden Städten per Post verteilt. Unterstützt werden die Veranstaltungen von der Sparkasse Herford, der Stiftung der Volksbank Enger-Spenge, der Heckewerth-Stiftung, Firma Schlafmond und dem Förderverein Widukind-Museum.