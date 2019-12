Mit Transparenten, Flaggen und Sprechchören machen die etwa 150 Demonstranten ihre ablehnende Haltung gegen eine Hühnermastanlage in Enger deutlich. Foto: Daniela Dembert

Enger (WB/dd). Erst seit dem 5. Dezember ist sie aktiv. Trotzdem hat die Bürgerinitiative Engeraner Land innerhalb kürzester Zeit 150 Menschen mobilisiert, die am Samstagvormittag an einer Demonstration gegen den geplanten Bau eines Hühnermastbetriebs in Westerenger teilgenommen haben.