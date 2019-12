Von Thomas Meyer

Das Programm stand in der langen Tradition der WGE-Weihnachtskonzerte vor der imposanten Kulisse der Stiftskirche, dokumentierte die musikalische Begabtenförderung der Schule ebenso wie die Breitenausbildung. Musikalisch sind die Gymnasiasten, auch dank der Ausbildung durch Meike Tiemeyer-Schütte, Angela Vehling, Martina Bruns und Klaus Brandmeier, über jeden Zweifel erhaben.

Weihnachtskonzert des Widukind-Gymnasiums Enger Fotostrecke

Foto: Thomas Meyer

Orchester, Vor-Orchester, Kammerorchester, Bläserklasse, Chor und Jazz-Rock-Ensemble verliehen den mehr als 20 Beiträgen jeweils ihre ganz eigene Note. Mit einem festlichen Auftakt, dem „Rondo“ von Henry Purcell, begrüßte das Orchester sein Publikum. Ein Abend von großer Vielfalt, Besinnlichkeit und Tradition folgte.

Frieden, Gerechtigkeit und Nächstenliebe

„Das Weihnachtskonzert ist immer das erste Mal im Jahr, dass man einen Gedanken an Weihnachten fassen kann und herausgenommen wird aus dem Trubel des Alltags“, sagte Schulleiter Ulrich Henselmeyer zur Begrüßung. „Dabei können wir an das denken, was an Weihnachten wirklich wichtig ist: Frieden, Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Das sind Werte, die alle Menschen betreffen.“

Eine neue Ebene der Vielfalt erreichten die Schüler mit dem polnischen „Lulajze, Jezuniu“, das die Kinder der Chorklasse des fünften Jahrgangs mit zarten Stimmen sangen, dem lettischen „Es gulu gulu“, klangvoll vorgetragen von Chor, Chorklasse und Kammerorchester, und einem besonderen Arrangement des alten Sternsingerliedes „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ mit Zwischentönen durch Reiben an Trinkgläsern.

Zum Finale erklingt „Happy New Year“ von Abba

Die Weihnachts-Klassiker waren vertreten mit dem beschwingten „Feliz Navidad“ vom Kammerorchester, dem poppigen „All I want for Christmas“ vom Chor und „Stille Nacht“ auf Englisch vom Jazz-Rock-Ensemble mit den Sängerinnen Emma Sumper und Lea Saager.

„Beauty and the Beast“ und „The Polar Express“ vom Orchester rundeten das Repertoire ab, bevor alle Mitwirkenden des Abends im Altarraum der Stiftskirche das klangvolle Finale mit „Happy New Year“ von Abba anstimmten.