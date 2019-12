Auf dem Weg an die Spitze der Engeraner Verwaltung: Die CDU in Enger will mit Philip Kleineberg (Mitte) in die Bürgermeisterwahl im September 2020 gehen. Stadtverbandsvorsitzender René Siekmann (rechts) und CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Böske stellten ihn vor. Foto: Ruth Matthes