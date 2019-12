Heike Kemminer zeigt die Stelengräber in Westerenger. Angehörige können hier kleine Flächen individuell gestalten. Bislang sind hier drei Personen bestattet worden, bei Bedarf sollen weitere Stelenfelder entstehen. Mit den neuen Grabformen wird der geänderten Nachfrage Rechnung getragen. Foto: Christina Bode

Von Christina Bode

Enger (WB). Beerdigungen im Sarg werden immer seltener. Dieser Trend geht auch an Enger nicht vorbei. Um der geänderten Nachfrage gerecht zu werden, sind in diesem Jahr in Westerenger und Enger-Mitte neue Grabformen eingerichtet worden.