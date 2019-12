Die Feuerwehr am Einsatzort. Foto: Christian Müller

„Ein etwa 60 Kubikmeter großer Holzstapel ist in einer Remise in Brand geraten. Wir haben Vollalarm für die Feuerwehr der Stadt Enger ausgelöst. Etwa 100 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt, es wurden zahlreiche Löschrohre verlegt, der Schlauchwagen aus Bünde wurde ebenfalls alarmiert.“ Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Das Löschwasser wurde während des Einsatzes aufgefangen und mehrfach genutzt.

Immer wieder flammten Glutnester erneut auf. Mit einem Radlader wurde der etwa 20 mal 20 Meter lange Altholzhaufen auseinandergezogen, um gezielter löschen zu können. „Die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich bis in den Tag hineinziehen“, sagte Kröger. Bei Göhner wird unter anderem Restholz für die Industrie zerkleinert und aufgearbeitet. Ob die Häckselmaschine beschädigt wurde, konnte nicht abgeschätzt werden.

Die offene Halle auf dem Betriebsgelände an der Meller Straße ist durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Zur Schadenshöhe und Brandursache konnten am frühen Morgen noch keine Einschätzungen getroffen werden. Der Gebäudeschaden soll relativ gering sein. Die Kriminalpolizei nahm ihre Ermittlungen auf.