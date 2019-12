Von Julia Lüttmann

Enger/Bad Rothenfelde (WB). Verletzt und herrenlos war Pinscher Claudio, als er vor einigen Wochen in Rom aufgegriffen wurde. Mitarbeiter des Vereins „Pro-Canalba – Hilfe für Hunde in Not“ haben ihn dort gefunden und nach Deutschland gebracht. Inzwischen wurde er medizinisch versorgt und lebt in einer Pflegefamilie in Enger.