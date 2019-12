Um 1900 war es üblich, dass sich die Menschen abends gemeinsam am offenen Feuer wärmten. An Silvester war es Brauch, gemeinsam Eiserkuchen zu backen. Der Mann rechts im Foto hält in einer Hand das Waffeleisen, mit der anderen rollt er die Küchlein.

Von Ruth Matthes

„Nach Sonnenuntergang waren damals das Kaminfeuer und Laternen die einzigen Licht- und Wärmequellen auf dem Hof“, blickt er zurück. Darum setzte sich die Familie gern am offenen Feuer zusammen. „In dem Feuer wurde auch der Eiserkuchen gebacken – ein richtiges Silvestergebäck, für das es spezielle Waffeleisen gab“, erzählt er.

Nach dem Backen zur Waffel drehen

Das Eisen hatte zwei lange Stiele, damit man es in die Hitze halten konnte. „Der Teig kam auf eine Seite, dann wurde das Waffeleisen zugeklappt und von beiden Seiten im Feuer gebacken“, erläutert Brakensiek. Nach dem Backen konnte man die Eiserkuchen mit einem Holzstab zu einer Waffel drehen, die denen ähnelte, die es heute in der Eisdiele gibt. „Auch der Geschmack dürfte ähnlich gewesen sein“, vermutet Brakensiek. Rezepte dafür gibt es auch heute noch reichlich im Internet.

Je nach dem Geldbeutel der Familien wurden die Eiserkuchen mit Puderzucker bestreut, mit Kompott oder Schlagsahne gefüllt. „Wenn mehr gebacken als gegessen wurde, kamen die Kuchen in eine Blechdose, so dass man auch in den nächsten Tagen noch etwas davon hatte“, ergänzt Brakensiek.

Waffeleisen in der Museumsschule

Der Silvesterabend in den Bauernstuben war ansonsten eine recht besinnliche Angelegenheit. „Es wurde aus der Bibel gelesen oder es wurden Gedichte vorgetragen“, erzählt der Heimatforscher.

Er hat in seiner Sammlung einige Fotos, die das Eiserkuchenbacken dokumentieren. Zwei Aufnahmen aus der Zeit um 1900, die ihm von Privatleuten zur Verfügung gestellt wurden, zeigen Familien, die sich am Feuer versammelt haben, um gemeinsam zu backen. Auf einem sieht man einen Mann, der in einer Hand das Waffeleisen hält und mit der anderen die Küchlein rollt. Auch Bilder der gerollten Eiserkuchen und eines typischen Waffeleisens für dieses Gebäck hat Brakensiek in seinem Archiv. Das Waffeleisen war oft auf einer Seite reich verziert.

Wer ein solches Eisen in natura sehen möchte, kann dies in der Museumsschule in Hiddenhausen-Schweicheln. Dort, in der Lehrerwohnung, kann man es in der Küche bewundern. Das Gebäude stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. „Auch in vielen Freilichtmuseen, die das bäuerliche Leben in den vergangenen Jahrhunderten dokumentieren, finden sich solche Eisen“, ergänzt Brakensiek.