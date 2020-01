Von Christina Bode

Enger (WB). Eigentlich ist der 6. Januar als Dreikönigstag bekannt. In Enger aber feiert man an diesem Tag noch etwas anderes: zum Gedenken an den Sachsenherzog Widukind, der am 6. Januar gestorben sein soll, sind alle Engeraner zum Timpkenfest in die Stiftskirche eingeladen.