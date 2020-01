Radfahrer, die von der Straße Im Felde kommen und weiter über die Wertherstraße fahren müssen, um in die Ringstraße Richtung Hallenbad abzubiegen, leben bisweilen gefährtlich. Foto: Daniela Dembert

Enger (WB). Nach den Äußerungen von Engers Bürgermeister Thomas Meyer zum Thema Radwegebau an der Wertherstraße (HK vom 6. Januar) äußert sich die CDU. Mit einigem Erstaunen, so sagen der CDU-Stadtverband und die Fraktion der CDU in Enger, hätten sie im Laufe dieser Woche die seitens der Verwaltung getätigten Aussagen zu der für Radfahrer gefährlichen Querung der Straße „Im Felde“ und der Wertherstraße aufgenommen.