Von Daniela Dembert

Enger/Spenge (WB). Hunderte fleißiger Helfer waren am Samstag in Enger und Spenge unterwegs, um ausgediente Weihnachtsbäume einzusammeln und der Entsorgung zuzuführen.

In beiden Kommunen wird die Aktion sehr stark von jungen Menschen getragen, so kommen die gespendeten Gelder später zum Großteil der Jugendarbeit zu Gute.

In Belke-Steinbeck und Besenkamp sind Schulpflegschaft und Förderverein der Grundschule gemeinsam unterwegs, in Oldinghausen sammeln die Jungschützen, in Dreyen, Pödinghausen und Westerenger sind die ansässigen Feuerwehreinheiten aktiv.

Tannenbaumsammlung als Haupteinnahmequelle

„Ich finde ganz toll, dass ihr das macht“, sagt Ursula Austin und steckt Lias (10), der seit Kurzem Mitglied der Engeraner Jugendfeuerwehr ist, einige Münzen in die Sammelbüchse.

„Für die Jugendfeuerwehr ist die jährliche Tannenbaumsammlung Haupteinnahmequelle“, erklärt Linda Janßen. Mit Traktoren und Anhängern, auf die die nadelnden Gewächse verladen werden, sind die Kinder und Jugendlichen mit ihren Betreuern im Innenstadtbereich unterwegs. „Das Sammeln zieht sich hier. Sechs bis sieben Stunden sind wir immer unterwegs“, sagt die Ehrenamtliche.

Sammeln für die Jugendarbeit

Auch die evangelische Jugend ist viele Stunden auf den Beinen, um in fast allen Spenger Stadtteilen die Bäume einzusammeln. „Wir sind mit elf Fahrzeugen und Gruppen unterwegs“, informiert Jugendreferent Michael Schotte. Bei Trockenheit lasse sich die winterliche Kühle ganz gut ertragen und das Sammeln mache den Jugendlichen Spaß, auch wenn sie etliche Kilometer zu Fuß bewältigen. Milla Kinnius macht mit und erzählt: „Wir sammeln für unsere Jugendarbeit und für die Kinderhäuser in Steinhagen. Da wohnen Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben können.“

Schachspielen nach dem Sammeln

In Hücker-Aschen ist es die Jugendabteilung der Schachgemeinschaft, die sich der Nadelhölzer annimmt und über Spenden freut. „Wir sind viel mit den Kindern und Jugendlichen zu Turnieren unterwegs. Da ist das Geld, das wir heute einnehmen, schon wichtig“, sagt Hermann Diekmann, Vorsitzender der SG.

Damit bei aller Arbeit die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, treffen sich die Sammler aller Gruppen zum Abschluss der Aktion bei einer kleinen Stärkung. Die Löschgruppe Pödinghausen lädt schon seit vielen Jahren zu einem ersten Treff der Dorfgemeinschaft im neuen Jahr mit Getränken, Kuchen, Bratwurst und einem Bastelangebot für Kinder ein.