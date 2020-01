Lydie Römisch tritt am 1. Februar mit ihren beiden Harfen in der Stiftskirche in Enger auf.

Enger (WB). Die französische Harfenistin Lydie Römisch wird unter dem Titel „Zwei Harfen für eine Harfenistin“ am Samstag, 1. Februar, um 18.30 Uhr in der Stiftskirche Enger zu Gast sein. Sie entführt an diesem Abend in die traumhafte Welt der Harfenmusik.