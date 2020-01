Die Polizei bei der Unfallaufnahme auf der Bahnhofstraße in Enger. Foto: Daniel Salmon

Enger (WB/sal/cm). Die bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße in Enger am frühen Dienstagmorgen lebensgefährlich verletzte Frau (53), ist im Krankenhaus an ihren Verletzungen verstorben.