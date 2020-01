Von Christina Bode

Enger (WB). Wenn ein Familienmitglied an Demenz erkrankt, stehen Angehörige vor einer großen Herausforderung. Zu der Pflege kommt auch die psychische Belastung, die diese Krankheit mit sich bringt. Für alle Angehörigen von Demenzkranken bieten die Diakonie Enger und der Generationentreff eine neue Selbsthilfegruppe an.

Vor allem der Austausch unter Gleichgesinnten soll in dieser Gruppe, die sich am Dienstag, 21. Januar, um 18.30 Uhr zum ersten Mal in den Räumen der Diakonie an der Kesselstraße trifft, im Vordergrund stehen.

Pflegende sind Experten

„Pflegende sind die eigentlichen Experten. Sie durchleben die gleichen Situationen, den Stress und die Sorgen und können so am besten füreinander da sein“, sagt Günter Niermann vom Generationentreff Enger. Pflegedienste könnten die pflegerische Aufgabe übernehmen, aber die seelische Belastung könnten Gleichgesinnte am besten nachempfinden.

Der Generationentreff hat Erfahrung in Sachen Selbsthilfegruppen. „Viele Teilnehmer kostet es zuerst Überwindung, mit anderen Betroffenen zu sprechen“, weiß Traugott Pfaff. Es würde aber ungemein entlasten, wenn man sich seine Sorgen von der Seele reden, gemeinsam lachen und weinen könnte. „Unter vielen Teilnehmern ist ein kleines Netzwerk entstanden. Man hilft sich gegenseitig in den verschiedensten Situationen“, berichtet er.

Treffen jeden dritten Dienstag im Monat

Das wünschen sich auch die Organisatoren für die Selbsthilfegruppe in Enger, die sich künftig jeden dritten Dienstag im Monat treffen soll. „Wer entspannt ist, kann wieder neue Kräfte sammeln“, sagt Günter Niermann. Zwar stehe der Austausch untereinander im Vordergrund, wenn aber Fragen zu bestimmten Themen aufkämen, stünden GTE und Diakonie jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Unterstützt werden sie vom Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe Demenz im Kreis Herford, das die Entstehung und Entwicklung von Selbsthilfegruppen begleitet.

Fragen zu der neuen Gruppe beantworten Günter Niermann, unter 05224/9941216 und Dorothea Reimann von der Diakoniestation Enger unter 05224/910830.