Von Daniela Dembert

Beim künstlerischen Abend der Qualifikationsstufe 2 des Widukind-Gymnasiums begeben sich die angehenden Abiturienten auf eine Zeitreise durch die vergangenen 100 Jahre und unterhalten ihr Publikum mit gesanglichen, tänzerischen und komödiantischen Einlagen bestens – selbstverständlich auch mit Anspielungen auf den Schulalltag und Marotten mancher Lehrer.

Erste Station der Zeitreise, die die vier Schüler mit ihrem rätselhaften Fund in der Aula versehentlich unternehmen, sind die 1920er Jahre. Charleston tanzen ist schön und gut, aber die Zeitreisenden lassen sich nicht nehmen, den Menschen von anno dazumal auch zu zeigen, wie man in ihrer Zeit so zur Musik zappelt.

In der Schule werden die Vier derweil verzweifelt gesucht. Die Pädagogen machen sich Gedanken, schweifen aber auch immer wieder ab. Ein Blick in das Lehrerzimmer verrät, wie hart sich der Cola-Light-Entzug für Biolehrer Bene Mönig gestaltet, und lässt erahnen, wie aufgeschmissen Deutschlehrer Christian Macke ohne digitale Medien wäre.

„Unsere Beratungslehrer kennen wir am besten. Da fällt es natürlich am Leichtesten, witzige Details für das Programm zu finden. Aber auch bei manchen anderen Lehrern ist der Unterricht so witzig, dass sie Steilvorlagen für unser Programm geboten haben”, erzählt Luis Macer.

Indes düsen die vier vermissten Abiturienten weiter durch die Zeit. Stationen sind das Kirschblütenfest in den 60ern, zu dem sie gerade recht kommen, um einen Auftritt der Big Band zu erleben.

Was hat sich an der Schule verändert?

Nebenbei wird überlegt: Hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wohl viel an der Schule geändert? In Videosequenzen mit Lehrerinterviews findet sich weitestgehend bestätigt, was auch die Schüler schon ahnen: Der Bau ist in die Jahre gekommen und die Seife fehlt auf den Toiletten nicht erst seit gestern. Der Besuch in den 80ern bringt ein Abba-Medley des Chores mit sich und in den 90ern rockt die Schulband George Michaels Hit „Freedom”.

In den Weihnachtsferien hätten die Darsteller häufig für die drei Aufführungen geprobt, berichtet Luis Macer. „Die Vorbereitungen liefen schon viel länger”, sagt der künftige Schulabsolvent. Fotoprojektionen erinnern an Leistungskursfahrten, unter anderem nach Prag und Genf.

112 Abiturienten bereiten Vorstellung vor

112 Schüler ist der Abiturjahrgang 2020 stark, der nicht nur ein kreatives Resümee seiner Schulzeit am WGE gezogen hat, sondern auch die Aula und deren Foyer in ungeahntem Glanz hat erstrahlen lassen. An diesem Mittwoch und am Freitag besteht ab 19 Uhr die Möglichkeit, den künstlerischen Abend zu besuchen.