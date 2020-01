Von Ruth Matthes

Enger (WB). In Zeiten, in denen Klimaschutz in aller Munde ist, kann das Stichwort Mobilität nicht mehr auf den Autoverkehr begrenzt sein. Und so treibt Engers Bürgermeister Thomas Meyer und seine Verwaltung am Beginn des Jahres neben dringend notwendigen Straßensanierungen auch der Ausbau des Radwegenetzes und die Attraktivitätssteigerung des Nahverkehrs um.