Bis zu 80.000 Mastplätze sollen in einer Hähnchenmastanlage in Westerenger entstehen. Um das Genehmigungsverfahren transparent zu halten, haben Kreisdirektor Markus Altenhöner und Kreisamtsleiter Udo Busse den Fachausschuss informiert. Foto: dpa

Von Daniela Dembert

Enger (WB). Das Genehmigungsverfahren für den Antrag zum Bau einer Hähnchenmastanlage mit 80.000 Mastplätzen in Westerenger wird von der Engeraner Bevölkerung mit großem Interesse verfolgt. Um das Verfahren um die umstrittene Anlage möglichst transparent zu gestalten, hatte der Ausschuss für Stadtplanung, Infrastruktur und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend Kreisdirektor Markus Altenhöner und den Kreisamtsleiter für Umwelt, Planen und Bauen, Udo Busse, eingeladen. Sie informierten über den Stand der Dinge und den Verlauf eines solchen Genehmigungsverfahrens. Zahlreiche Zuhörer folgten den Ausführungen.