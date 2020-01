Enger (WB/bo). Die Eltern, die sich für die Temporeduzierung an der Kita Spielkiste eingesetzt haben, können aufatmen: Die Bezirksregierung in Detmold hat die Argumente des Kreises Herford für eine Tempo-50-Zone an der Jöllenbecker Straße bestätigt. In Kürze soll die Höchstgeschwindigkeit von 70 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert werden.