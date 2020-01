Vivian Degrassi-Raballo verkauft an der Frischetheke nicht nur Wurst, Schinken und Käse zur Mitnahme, sondern stellt auch Variationen zum Sofortverzehr her. Auf 200 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es Lebensmittel mit naturbelassenen und überschaubaren Zutaten. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Enger (WB). „Angefangen hat alles mit einer 3000 Kilometer langen Autoreise“, erzählt Daniel Degrassi, während er einige Flaschen Olivenöl sorgsam im Regal positioniert. Mit seiner Schwester Vivian Degrassi-Raballo eröffnet er am Freitag, 24. Januar, um 13 Uhr ein Feinkostgeschäft in den Räumlichkeiten des ehemaligen Schlecker-Marktes am Barmeierplatz. Auf 200 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnet sich die kulinarische Welt Italiens – auf höchstem Niveau.