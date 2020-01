Enger (WB/dd). „Es fühlt sich ganz komisch an. So richtig vorstellen kann ich mir das noch gar nicht”, sagt Anke Cassing und wirft einen Blick in den zum Bersten gefüllten Saal. Am Montag hat die Engeranerin das letzte Mal die Gäste ihres Familienlokals „Drei Kronen – Cassing” bedient.