Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto stürzte der Motorradfahrer zu Boden und verletzte sich am Bein. Foto: Polizei Herford

Enger/Herford(WB). Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Enger ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Herford verletzt worden. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei mit seiner 125er Mondial auf der Straße im Papendiek aus Richtung Enger­straße kommend in Richtung Kreuzungsbereich Oststraße unterwegs.