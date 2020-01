Von Ruth Matthes

Der Wind habe sich gedreht, erklärte sie. „Die täglichen Nachrichten von Hass und Gewalt gegen Polizisten, Feuerwehrleute, Kommunalpolitiker und Journalisten dürfen uns nicht kalt lassen“, betonte sie. „Wir müssen Flagge zeigen gegen rechte Hetzer, die aus der Geschichte nichts gelernt haben und Menschen wegen Herkunft, Religion oder Hautfarbe verachten.“

Viel Eigeninitiative

Mit Blick auf Enger rief sie dazu auf, den Zusammenhalt in der Stadt weiter zu stärken. Sie bedankte sich bei den vielen anwesenden Ehrenamtlichen für deren Einsatz. Unter den 90 geladenen Gästen waren Vertreter zahlreicher Vereine, von Chören, Feuerwehr, DRK und AWO und der Kaufmannschaft.

Deren Verdienste um die Stadt hob auch Bürgermeister Thomas Meyer in seiner Ansprache hervor. „Das macht uns in Enger aus, dass hier ganz viel Initiative von den Bürgern ausgeht“, hob er hervor. Die Stadt biete ihnen gerne Hilfe an, „wir brauchen nur Signale von Ihnen!“ In diesem Zusammenhang erinnerte er an die Fördermittel, die Gruppen zur Verfügung gestellt werden, die ihren Ortsteil verschönern möchten.

Unterstützung vom Kreis

Landrat Jürgen Müller versicherte den Ehrenamtlichen auch der Unterstützung des Kreises. Beim Ausbau der Lohgerberei in Enger führe der Kreis zum Beispiel das Vergabeverfahren durch.

Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgte das A-cappella-Quartett „Just for Fun“. Die Sänger entführten die Gäste mit alten Schlagern wie den „Capri-Fischern“ in die 50er und 60er Jahre.