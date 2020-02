Daniela Bultmann (links) und Anja vor der Brügge informieren über Massentierhaltung und sammeln Unterschriften gegen geplante Anlage in Westerenger. Foto: Daniela Dembert

Enger (WB/dd). Sie seien keineswegs gegen Landwirte, im Gegenteil. Am Samstag informierten Mitglieder der Initiative Engeraner Land im Eingangsbereich des Edeka-Marktes in Enger über die Pläne zu einer Hähnchenmastanlage für 80.000 Tiere in Westerenger und sammelten Unterschriften gegen dieses Vorhaben.