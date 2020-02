Enger (WB). Für lebendige Höfe statt trister Agrarfabriken setzt sich Ophelia Nick in ihrem Buch „Neue Bauern braucht das Land“ ein. Sie liest daraus am kommenden Donnerstag, 6. Februar, auf Einladung der Engeraner Bündnisgrünen. Die Autorinnenlesung beginnt um 19.30 Uhr in der Galerie des Gerbereimuseums, Hasenpatt 4.