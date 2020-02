Von Daniela Dembert

Enger (WB). Es ist schon etwas Besonderes gewesen, da sind sich Besucher, Veranstalter und Band einig. Das Konzert von Another Train am Samstagabend in der alten Schänke in der Bielefelder Straße war nicht nur ein echtes Schmankerl für Liebhaber handgemachter Musik, sondern auch ein Seelenbalsam für all jene, die der urigen Kneipe im Herzen der Stadt, auch als „Penne“ bekannt, nachtrauern.