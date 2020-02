Elsa Ruiba und Stefan Griefingholt kommen als Duo „Acoustic Colours“ am 29. Februar in die Stiftskirche nach Enger.

Enger (WB). In der Engeraner Stiftskirche erklingt am Samstag, 29. Februar, ein Feuerwerk der Klänge mit Querflöten und Gitarre. Ab 18.30 Uhr sind Stefan Griefingholt und Elsa Ruiba als Duo „Acoustic Colours“ zu Gast.

Das Duo spannt einen großen musikalischen Bogen: Ob Klassik, Blues, Swing oder Südamerikanisches – die Künstler begeistern mit ihrer Vielfalt immer wieder die Zuhörer. Die Besetzung Gitarre und Querflöte erweckt eventuell den Eindruck von zurückhaltender Kammermusik. Doch Leidenschaft steht bei den Musikern an erster Stelle.

Duo spielt Blues, aber auch Klassik

Und so belehrt die Kraft und die Vitalität der Klangreisen des Duos schnell eines Besseren. Besonders bei den Blues-Nummern, in denen sich die versierten Instrumentalisten mehr Ecken und Kanten gönnen, zeigen sich zwei spannende Persönlichkeiten im Dialog.

Griefingholt verleugnet nicht, wie gut er die Spieltechnik beherrscht, aber auch klassische Einflüsse werden hörbar. Die Bearbeitungen von bekannten Kirchenliedern geben den Titeln eine neue Aktualität.

Eine Besonderheit des Duos ist die überzeugende Einbindung unterschiedlicher musikalischer Stile in das Konzertprogramm. Elsa Ruiba – in San Remo geboren – studierte an den Musikhochschulen von Genua und Mailand und spielt neben der bekannten C-Querflöte auch eine Alt- und eine Bass-Querflöte. Seit Mitte der 90er Jahre bilden die beiden Musiker das Duo „Acoustic Colours“.

Das Konzert kostet keinen Eintritt, es wird um Spenden gebeten.