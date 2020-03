An dem Gebäude der Firma Holzbau Lepper an der Pödinghauser Straße in Enger hat Hausherr Marco Lepper eine Deutschlandfahne angebracht, die angesichts der Corona-Pandemie zu „Solidarität füreinander jetzt“ aufruft. Foto: Peter Monke

Von Ruth Matthes

Enger (WB). „#Solidarität #Füreinander #Jetzt!“ steht auf einer Deutschlandfahne, die seit Samstag hoch oben und weithin sichtbar an der Halle der Firma Holzbau Lepper an der Pödinghauser Straße in Enger befestigt ist. „Wir wollen damit angesichts der Corona-Krise an das Zusammengehörigkeitsgefühl aller appellieren und zur Solidarität mit den besonders gefährdeten Kranken und Alten aufrufen“, erklärt Inhaber Marco Lepper.