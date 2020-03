So wie auf diesem Archivbild kann Robin Gerdsmeier seine Patienten aktuell nicht behandeln. In dieser Woche bleiben die Praxen in Enger, Herford, Bünde und Bielefeld zu.

Von Christina Bode

Enger/Spenge (WB). Wer auf Physiotherapie angewiesen ist, darf diese auch weiterhin wahrnehmen – zumindest in der Theorie. Aktuell kann Robin Gerdsmeier seine Patienten in seinen Praxen in Enger, Herford, Bünde und Bielefeld nicht behandeln, es fehlt an der nötigen Schutzkleidung.