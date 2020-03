Sonja und Fiore Degrassi öffnen am heutigen Donnerstag wieder ihren Eisladen am Barmeierplatz. Die Gäste müssen Abstand halten. Foto: Ruth Matthes

Enger (WB/rkl). „Gerade war das Ordnungsamt da und hatte eine gute Nachricht für uns“, erzählt Fiore Degrassi. Morgen, also am heutigen Donnerstag, dürfe er wieder sein Eiscafé am Barmeierplatz öffnen. Angesichts der Corona-Krise aber nur unter gewissen Auflagen. Eis gibt es nur zum Mitnehmen.