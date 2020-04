Die Polizei musste am Samstagmorgen ein Feuer am Engeraner Busbahnhof löschen . Ein 51-Jähriger wollte sich über einer brennenden Mülltonne die Hände wärmen. Foto: Hannemann

Enger (WB). Eine eher ungewöhnliche Anzeige von Sachbeschädigung nahmen Polizeibeamte am Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr in Enger am Busbahnhof auf.