Die Landung eines Militärhubschraubers der britischen Armee war eine besondere Attraktion bei einem der ersten Kirschblütenfeste. Vermittelt hatte diese der Inhaber von Sport Graham am Barmeierplatz, der selbst Soldat in der Rheinarmee gewesen war. Dumm nur, dass der Hubschrauber zunächst nicht wieder starten wollte. Mechaniker mussten zu Hilfe eilen, um den Flieger wieder flott zu machen. Foto: Archiv Werner Brakensiek

Von Peter Monke

Enger (WB). Da das Kirschblütenfest wegen Corona zum ersten Mal ausfallen muss, lohnt sich besonders ein Blick in dessen Historie. Werner Brakensiek (69) gehört zu den Organisatoren der ersten Stunde und besitzt eine umfangreiche Fotosammlung, die schöne Momente aus den ersten zehn Jahren des Kirschblütenfestes Ende der 70er- und Anfang der 80er-Jahre zeigt.

Wer die Aufnahmen betrachtet, merkt, wie sehr sich Enger in vier Jahrzehnten verändert hat. Immer wieder entdeckt man Geschäfte und Straßenverläufe, die es längst nicht mehr gibt. „Angefangen hat alles mit einer Auto- und Motorradschau in der Mathildenstraße“, erzählt Werner Brakensiek. Da war die Parkpalette, die später zum Mittelpunkt vieler Kirschblütenfeste werden sollte, noch im Bau.

Foto: Archiv: Werner Brakensiek

Die Gewerbeschau blieb fester Bestandteil, doch das Rahmenprogramm wuchs und füllte das langjährige Motto des Festes „Von Bürgern mit Bürgern für Bürger“ mit Leben.

Vereine, Verbände, Chöre und Spielmannszüge – wer in Enger etwas auf sich hielt, machte beim Kirschblütenfest mit. Und zwar weitgehend unentgeltlich, das war Ehrensache. „Am Ende gab es für jeden Teilnehmer ein Freigetränk, es war alles noch sehr einfach. Aber wir haben uns immer wieder etwas Neues einfallen lassen“, sagt Werner Brakensiek.

Überaus beliebt waren zum Beispiel die Modenschauen in der Parkpalette. „Da waren die besten Plätze bereits drei Stunden vor Beginn belegt und wurden um Nichts in der Welt wieder hergegeben.“ Über den Laufsteg flanierten dann Damen aus Enger und zeigten die neuesten Trends.

Gut kamen auch die plattdeutschen Ratssitzungen der Lokalpolitiker an. „Das war im Vorfeld natürlich auch ein bisschen einstudiert“, erzählt Werner Brakensiek. Legendär auch die Weinlaube in der Parkpalette, die in den Anfangsjahren vom Kegelklub Ju62 betrieben wurde und manchem Engeraner einen feucht-fröhlichen Abend bescherte.

„Es war alles deutlich einfacher als heute, aber der Zusammenhalt war groß“, erinnert sich Werner Brakensiek. Sein Höhepunkt sei immer der Sonntagabend nach dem Kirschblütenfest gewesen: „Da waren alle Aussteller bei Herbert Tiemann vom gleichnamigen Café eingeladen, und es gab Brot, Forellenbutter und die Reste aus der Weinlaube.“