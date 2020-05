Der Bruch eines Hauptwasserrohrs an der Bahnhofstraße legte Teile Engers trocken.

Enger (WB). Ein Teil von Engers Innenstadt saß am Montagmorgen auf dem Trockenen. Der Bruch eines Hauptwasserrohrs an der Bahnhofstraße, unmittelbar vor dem Rathaus, hatte die Versorgung an Teilen der Bahnhofstraße und Spenger Straße lahmgelegt.