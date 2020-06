Von Ruth Matthes

Enger (WB). Die Nachfrage nach Plätzen in der Tagespflege ist groß. An der Spenger Straße in Enger gibt es nun nach den Sommerferien ein neues Angebot. Der Wittekind-Pflegedienst eröffnet dort in der frisch renovierten Villa von 1906 und einem großzügigen Anbau eine Tagespflegeeinrichtung mit 18 Plätzen.