Von Ruth Matthes

„Der Vorstoß des CDU-Bürgermeisterkandidaten Philip Kleine­berg, der sich dafür ausgesprochen hat, an alle 2500 Schüler Laptops zu verteilen, halten wir für einen Schnellschuss“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Jörg Pultermann. „Wir stehen weiterhin zu der mit den Schulleitern abgesprochenen Lösung, die Kinder und Jugendlichen der Grund- und weiterführenden Schulen mit 800 bis 1000 Laptops auszustatten, die sie bereits im Homeschooling während der Corona-Pandemie nützen können.“ Die Laptops jetzt einfach über alle auszuschütten, sei keine sinnvolle Lösung, da bisher noch überhaupt kein Konzept für den Unterricht mit diesen Geräten von Seiten des Landes NRW vorliege.

Laptops als Leihgeräte

„Derzeit laufen Befragungen der Schulen unter den Eltern, bei denen der Bedarf an Laptops für die schulische Nutzung abgefragt wird“, ergänzt Korinna Klute, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und SPD-Mitglied im Schulausschuss. Auf dieser Grundlage und ihrer persönlichen Einschätzung sollen die Schulleiter dann entscheiden, wer eines der Laptops als Leihgerät von der Stadt erhält. Kleineberg hatte Bedenken geäußert, die Eltern müssten ihre Einkünfte offenlegen.

Pultermann geht davon aus, dass die Geräte nach den Sommerferien für die Schüler bereitstehen. „Finanziert wird die vorzeitige Anschaffung über ein Corona-Hilfsprogramm, das von der Landesregierung ausdrücklich für bedürftige Familien aufgelegt wurde“, so Pultermann. Kleinebergs Komplett-Lösung sei nicht förderfähig.

Neuer Grundschulstandort

Was die Zukunft der Grundschule Enger-Mitte angeht, an der gerade Container aufgestellt worden sind, um die größte Raumnot zu lindern, so setzt die SPD-Fraktion nun auf einen Neubau an einem anderen Standort. Ausgeguckt haben sich die Sozialdemokraten das stadteigene Grundstück westlich des Gymnasiums, oberhalb des Schulgartens, dort wo Kleineberg und die CDU gerne eine Breitensportanlage einrichten möchten.

„Wir gehen davon aus, dass die Erweiterung und Sanierung der Grundschule am heutigen Standort nicht bedeutend günstiger ist als ein Neubau“, erklärt Pultermann. „Und wenn wir schon neu bauen, dann sollte es an einem Standort sein, an dem wir räumlich weniger beengt sind, als an der Ringstraße.“

Keine Leichtathlethikanlage

Neben dem Gymnasiums sei genügend Fläche vorhanden für einen modernen Bau mit einer Sporthalle, die für den Schul- und Breitensport genutzt werden könne. Für eine Leichtathletikanlage, wie sie Kleinberg vorschwebt, sei dann allerdings kein Platz mehr. „Der Umzug würde auch die Verkehrssituation an der Ringstraße verbessern“, urteilt Klute. Am alten Standort könnte sich Pultermann vorstellen, günstigen Wohnraum anzubieten. Derzeit ist noch eine Machbarkeitsstudie in Arbeit, die klar stellen soll, ob die Erweiterung am alten Standort, ein Neubau am alten oder an einem neuen Standort am sinnvollsten ist.