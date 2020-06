Enger (WB). So hatte sich Joachim Blombach seine letzten Arbeitswochen vor dem Ruhestand nicht vorgestellt: Statt der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Schule stand die Corona-Krise mit all ihren Herausforderung am Ende seiner Zeit als Gründungsschulleiter der Realschule Enger (RSE).

Von Ruth Matthes