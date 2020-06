Abifeier beim Holzbauer

„Es war zuletzt keine leichte Zeit für die Schüler. Wir haben lange überlegt, wie wir den Abschluss der Abiturienten würdevoll gestalten können“, sagt Schulleiter Dr. Ulrich Henselmeyer. Die Schüler hatten sich gewünscht, gemeinsam zu feiern und nicht aufgeteilt in Gruppen. Außerdem sollten die Eltern dabei sein. „In Zeiten von Corona nur schwer umzusetzen“, so der Schulleiter. Für die Aula war die Gruppe samt der Eltern viel zu groß.

Kein Abiball

Vier Tage vor der geplanten Feier hat dann Marco Lepper, Inhaber der gleichnamigen Holzbaufirma an der Pödinghauser Straße, beim Gymnasium angerufen und angeboten, dass der Abschluss in seiner Halle stattfinden kann. „Dabei hat Herr Lepper nicht mal ein Kind im Abi-Jahrgang“, sagt Henselmeyer.

Dennoch konnte sich der Firmenchef gut in die Lage der Eltern hineinversetzen. „Meine Tochter ist zwar erst in der sechsten Klasse am WGE, aber ich kann mir gut vorstellen, wie traurig es für Mütter und Väter ist, nicht an der Abiturfeier ihrer Kinder teilnehmen zu können“, sagt Lepper. Und auch die Schüler hätten so viele Entbehrungen gehabt – es habe nicht mal einen Abiball geben können im Corona-Jahr.

Raum „gezimmert“

Außerdem war der Zeitpunkt gerade glücklich, die eine Halle bei Lepper nicht allzu voll. Damit bei der Feier der Blick nicht auf Maschinen und Holz fiel, hatte Marco Lepper gemeinsam mit den Schülern einen Raum „gezimmert“. Mit OSB-Platten wurden die Maschinen abgeschirmt und eine kleine Bühne errichtet. „Ich habe den Jugendlichen gezeigt, wie man das macht und dann haben sie mitangepackt“, berichtet der 47-Jährige. Von 18 bis 21.30 Uh haben alle am Tag vor dem Abschluss gewerkelt.

Schon zu Beginn der Corona-Krise hatte Lepper ein großes Plakat an seinem Firmensitz aufgehängt. Darauf stand: „Solidarität füreinander – jetzt“. „Und genau das war nun gelebte Solidarität. Ich habe im Nachhinein viel Dankbarkeit erfahren. In einer ähnlichen Situation würde ich dieses Angebot immer wieder machen“, meint Lepper, dessen Ehefrau Nicole ihn beim WGE-Plakat unterstützt hat. „Es sollte alle hier herzlich Willkommen heißen“, so Marco Lepper.

Tontechnik aus der WGE-Aula

Ton- und Lichttechnik kamen aus der WGE-Aula, Stühle für alle wurden gemietet. Am großen Tag war dann einiges doch ähnlich wie bei den Abschlüssen zuvor – feierlich und würdevoll. Es sprachen die Schulleiter Dr. Ulrich Henselmeyer und Katrin Höcker-Gaertner, Jens Stellbrink für die Stadt Enger, Ulrich Hacker von der Schulpflegschaft, Jahrgangsstufensprecher Philipp Wandelt sowie die Beratungslehrer.

„Ich muss sagen: Es war ein gelungener Abschluss, für dessen Vorbereitung sich die Schüler immens eingebracht haben“, sagte Henselmeyer. Auch ein Abschlussfoto wurde gemacht – mit ausreichend Abständen und per Drohne aus der Luft. Auch wenn nicht alle so gut erkennbar sind wie auf den üblichen Gruppenfotos, ist es doch eine besondere Erinnerung an das Abitur im Corona-Jahr.