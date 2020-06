„Aufgrund der vorgeschriebenen Abstandsregeln waren Proben – selbst in der großen Aula der Musikschule – nicht realisierbar“, berichtet Klaus Böckstiegel.

Probe per Audio-Datei

Chorleiter Hans-Martin Kiefer überraschte seine Sänger jedoch mit einer neuen Möglichkeit, Chorproben durchzuführen, die es so noch nicht lange gab: mittels Audio-Dateien. Jede Stimme kann die Lieder auf diese Weise zuhause in der jeweiligen Stimme hören und nach- bzw. mitsingen. An mehreren Liedern wurde inzwischen auf diese Weise gefeilt. Auch im Hinblick auf das noch ausstehende Jubiläumskonzert.

Am vergangenen Freitag versammelte sich nun zum ersten Mal wieder immerhin fast die Hälfte aller Sänger hinter der Musikschule. Ein E-Piano und eine Lautsprecheranlage sorgten für passenden Klang und erleichterten die Ansagen.

Abstandsregeln gelockert

Die Abstandsregeln waren für Auftritte im Freien erst Tage vorher gelockert, so dass man als Sänger auch die Nachbarn zu beiden Seiten gut hören konnte. Bei dem Chorleiter ganz vorn bündelten sich die Stimmen, und er war beeindruckt, was nach langer Pause noch ging.

Die Chorprobe endete mit „Möge die Straße uns zusammen führen“ – ein irisches Segenslied, das Hoffnung verbreiten soll.