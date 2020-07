Letzter Kraftakt steht bevor

Enger (WB). Die riesigen Erdhügel sind verschwunden, nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit ist das Retentionsbodenfilterbecken an der Niedermühlenstraße schon etwas begrünt und fügt sich in die Umgebung ein. Bevor es aber im Herbst vollständig in Betrieb genommen werden kann, müssen Anwohner noch einmal erhebliche Beeinträchtigungen in Kauf nehmen.

Von Christina Bode