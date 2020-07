Darauf sollten Sie bei Akkus achten

Nach Brand in Belke-Steinbeck: Feuerwehrchef gibt Tipps – Feuchtigkeit vermeiden

Enger (WB). Sie sind wiederaufladbar und vielfältig einsetzbar: Akkumulatoren, kurz Akkus genannt. Die praktischen Energiespeicher können jedoch bisweilen gefährlich werden. So waren es defekte Akkus, die am 21. Mai den Dachstuhlbrand in Belke-Steinbeck auslösten. Michael Rogowski, Leiter der Feuerwehr Enger, erklärt, worauf man bei der Nutzung achten sollte.